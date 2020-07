Venda suspeita de imóveis do Novo Banco. Reação dos partidos

Rui Rio diz que o Governo nunca devia ter pago sem aferir a seriedade das faturas, e que os negócios do chamado "Banco Bom" podem ser ainda piores do que agora se imagina. O presidente do PSD reagiu no Twitter à semelhança de Catarina Martins que garante que continuar a pagar sem auditoria não é obrigação contratual. O PCP diz que a ser verdade o negócio, estamos na presença de um crime económico contra o Estado Português. Já o Partido Socialista quer que o presidente do Novo Banco seja ouvido logo na reabertura dos trabalhos parlamentares, em setembro.