Vendas a retalho na China sobem 10,4% em julho

Lusa 14 Ago, 2017, 07:48 | Economia

A produção industrial da China, um importante indicador da segunda maior economia mundial, registou um crescimento homólogo de 6,4%, no mês passado, abaixo do valor de junho, de 7,6%.

Entre janeiro e julho, a produção industrial chinesa cresceu 6,8%, uma décima abaixo da média atingida nos primeiros seis meses do ano.

A produção industrial é utilizada pelas estatísticas chinesas para medir a atividade das grandes empresas, com receitas anuais superiores a 20 milhões de yuan (2,5 milhões de euros).

O investimento em ativos fixos nos primeiros sete meses do ano subiu 8,3%, abaixo da média de 8,6% registada no primeiro semestre.

Entre janeiro e julho, o investimento no setor imobiliário cresceu 7,9%, abaixo dos 8,5% registados nos primeiros seis meses do ano, após Pequim aprovar várias medidas para conter a subida dos preços da habitação.

Em relatório, a consultora Capital Economics considerou que os dados sobre a atividade económica de julho estão muito abaixo das expetativas e demonstraram que "tanto a procura externa como a interna parecem ter abrandado no início do terceiro trimestre".

A Capital Economics atribuiu a desaceleração a medidas mais restritivas adotadas pelo Governo chinês, visando travar o aumento do endividamento das empresas.

A economia chinesa cresceu 6,9%, no segundo trimestre do ano, mais duas décimas do que no mesmo período de 2016, superando as previsões dos analistas.

A liderança do país quer manter a economia estável, a poucos meses de se realizar o congresso do Partido Comunista Chinês, o mais importante acontecimento da agenda política do país, que se realiza de cinco em cinco anos.