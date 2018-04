Vendas a retalho nos EUA sobem 0,6% em Março

Lusa16 Abr, 2018, 15:10 | Economia

Esta é a maior subida mensal neste indicador em seis meses.

A subida das vendas a retalho em março foi maior do que previam os analistas, que antecipavam um aumento de 0,4%.

As vendas de automóveis cresceram no mês passado 0,3%, mas foi registada uma descida no vestuário e artigos para casa.

Com estes dados, a economia norte-americana dá sinais de manter a solidez, após o abrandamento habitual a seguir ao Natal.

A economia dos Estados Unidos cresceu no último trimestre de 2017 a um ritmo de 2,9% e a Reserva Federal (banco central) subiu em Março as taxas de juro, uma subida justificada com as perspetivas favoráveis e com uma recuperação da inflação.