Vendas brutas do DIA em Portugal caem 3,3% no semestre para 395MEuro

Lusa26 Jul, 2018, 14:40 | Economia

No mercado ibérico, as vendas brutas caíram 3% para 3.084,8 milhões de euros, refere o grupo, em comunicado, adiantando que as totais subiram 1,4% para 4.600 milhões de euros.

As vendas brutas sobre insígnia incluem o valor total da faturação obtida nas lojas, incluindo todos os impostos indiretos e em todos os estabelecimentos da empresa, tanto próprios como de `franchising`.

O resultado líquido atribuído do DIA caiu 105,9% para seis milhões de euros e o lucro ajustado diminuiu 44% para 66,1 milhões de euros.

Nos primeiros seis meses do ano, as vendas comparáveis do grupo subiram 1,8%.

Segundo o DIA, as vendas líquidas atingiram 3.795 milhões de euros no semestre, uma quebra face aps 4.232 milhões de euros registados um ano antes.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado caiu 14,6% para 225,7 milhões de euros.

"Estamos quase a terminar o nosso ambicioso plano de remodelações de lojas previsto para todo o ano, com mais de 900 estabelecimentos já remodelados no mercado ibérico, com bons resultados", afirmou Ricardo Currás, conselheiro delegado do grupo DIA, citado em comunicado.

"Estamos a começar a ver o impulso destas transformações e uma boa tendência de vendas em julho, esperando manter a trajetória positiva na segunda metade do ano, altura em que, também, iremos abrir novas lojas DIA, La Plaza e Clarel", prosseguiu, acrescentando que "a Argentina viveu um período de grande depreciação da moeda local no segundo trimestre de 2018".

Neste contexto, "o nosso negócio fortaleceu-se com ganhos de quota de mercado e crescimento do lucro operativo", adiantou.

"No Brasil, as vendas seguiam em bom ritmo desde março, mas as greves no setor dos transportes tiveram impacto direto nas nossas operações. A cadeia de abastecimento muito ajustada e a forte concentração geográfica da DIA no país sofreu um forte impacto destas greves, com um elevado número de falhas no período de maio e junho, com consequência direta na deterioração das vendas e da rentabilidade no trimestre", apontou, acrescentando que o negócio "retomou a normalidade" este mês.

"O processo de revisão da estratégia que foi anunciado" em assembleia geral "está a evoluir satisfatoriamente e será apresentado ao mercado no próximo mês de outubro", concluiu Ricardo Currás.