Vendas da General Motors nos EUA caíram 15,4 % em julho

Lusa 01 Ago, 2017, 18:44 | Economia

Nos primeiros sete meses do ano, a GM entregou 1.640.553 veículos nos Estados Unidos, menos 3,8% do que no mesmo período do ano passado.

As quatro marcas da GM registaram perdas na procura em julho, mas a marca de gama alta Buick foi a que mais perdeu. A Buick entregou 15.966 viaturas, menos 30,5% do que há um ano.

A Chevrolet entregou 151.502 veículos, um recuo de 15,3% e a Cadillac, marca de luxo, perdeu 21,7%, apesar da venda de 11.227 veículos.

Finalmente a GMC, especializada na produção de veículos todo-o-terreno e camionetas, vendeu 47.412 unidades, um recuo de 7,3% em relação a julho de 2016.