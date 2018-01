Vendas da Jerónimo Martins sobem 11,3% em 2017 para 16,3 mil milhões de euros

Lusa11 Jan, 2018, 18:01 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins divulgou as vendas preliminares do grupo durante o ano passado, segundo o qual as vendas do Pingo Doce subiram 3,1% para 3.667 milhões de euros e as do Recheio progrediram 7,2% para 942 milhões de euros.

As vendas da cadeia colombiana Ara aumentaram 72% no ano passado, face a 2016, para 405 milhões de euros, e na Polónia a cadeia de supermercados Biedronka registou uma subida das vendas líquidas de 13,2% para 11.075 milhões de euros. Já as vendas da cadeia de saúde e beleza polaca Hebe subiram 35,6% para 166 milhões de euros.

"O crescimento LFL [`like-for-like`, ou seja, vendas em lojas que operaram sob as mesmas condições no período em análise] foi a principal prioridade para a Biedronka, para o Pingo doce e para o Recheio, enquanto a Ara atingiu o seu objetivo de acelerar a expansão da sua rede de lojas", referiu a Jerónimo Martins, em comunicado.

"Ao longo de 2017, a Ara investiu na sua capacidade de expansão e abriu 169 novas localizações, das quais 77 no quarto trimestre, com um ritmo mais intenso do que planeado no final de dezembro. A insígnia terminou o ano com um total de 389 lojas e um crescimento das vendas de 72%", adianta.