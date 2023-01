Vendas da Sonae MC sobem 11,5% em 2022 para quase 6.000 ME

A MC, dona do Continente, faturou quase 6.000 milhões de euros em 2022, um aumento de 11,5%, em comparação com o ano anterior, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).