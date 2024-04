Vendas de automóveis na UE com primeira queda de 2024 e recuam 5,2% em março

As férias da Páscoa afetaram "negativamente" as vendas no mês passado na maioria dos mercados da União Europeia, incluindo os quatro maiores: Alemanha (-6,2%), Espanha (-4,7%), Itália (-3,7%) e França (-1,5%), afirmou hoje a Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) em comunicado.

No entanto, os números do primeiro trimestre mantiveram-se fortes, com um aumento das vendas de 4,4% para quase 2,8 milhões de unidades.

Este aumento trimestral refletiu-se nos quatro principais mercados de automóveis da UE, com a Itália e a França a registarem um aumento de 5,7% cada, seguidas da Alemanha (+4,2%) e de Espanha (+3,1%).

Por fonte de energia, as vendas de automóveis novos sofreram ajustamentos em março.

Os carros elétricos a bateria caíram para uma quota de 13%, quase um ponto menos do que no mesmo período do ano passado (13,9%), refletindo o abrandamento geral do mercado, de acordo com a ACEA.

Mesmo assim, os números do primeiro trimestre de 2024 continuam a ser positivos, com um aumento de 3,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

As vendas de automóveis híbridos-elétricos foram particularmente fortes em março, alcançando um aumento de 12,6% nas matrículas, apesar da recessão geral do mercado. Este segmento ocupou 29% do mercado, em comparação com 24,4% em março de 2023.

Por outro lado, os registos de híbridos `plug-in` caíram 6,5% no mês passado, o que equivale a 7,1% do mercado automóvel total.

Os automóveis a gasolina e a gasóleo, em conjunto, captaram menos de metade do mercado (47,8%, contra 51,8%) em março, suportando assim o peso da recessão geral do mercado, segundo a ACEA.

As vendas de veículos a gasolina diminuíram 10,2% em março, fazendo descer a sua quota de mercado de 37,4% para 35,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O declínio no mercado dos veículos a gasóleo foi ainda mais grave, com uma queda de 18,5% em março, com quedas substanciais em França (-32,1%), Espanha (-38%) e Itália (-27,6%), representando uma quota de mercado de 12,4%, contra 14,4% no ano passado.