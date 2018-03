Vendas de automóveis na UE sobem em 5,8% nos dois primeiros meses do ano

Lusa15 Mar, 2018, 14:00 | Economia

Este crescimento dá-se numa altura em que o número de automóveis vendidos abrandou em alguns dos mercados europeus, e, no caso do Reino Unido, com o "brexit", houve uma queda homóloga de 5,1% nos dois primeiros meses do ano, refere a ACEA em comunicado.

Os automóveis vendidos em Espanha aumentaram em 16,4% nos dois primeiros meses deste ano, na comparação com igual período do ano passado, sendo que na Alemanha também se registou uma subida, mas de 9,5%, em Portugal de mais 4,1% e na França observou-se um aumento de 3,4%.

Já em fevereiro, os automóveis vendidos na União Europeia aumentaram em 5,1%, para 1.125.397, face a igual mês do ano anterior, o que constitui o melhor mês de fevereiro desde 2008.

À exceção do Reino Unido e de Itália, as vendas cresceram em fevereiro em termos homólogos nos outros países da União Europeia.

Ao nível das vendas de automóveis na União Europeia, a Espanha apresentou um crescimento de 13% no mês de fevereiro, a Alemanha de 7,4% e a França de 4,3%, na comparação com igual mês do ano passado.

Já no Reino Unido e na Itália as vendas de automóveis registaram em fevereiro quedas homólogas de 2,8% e 1,4%, pela mesma ordem.

As vendas de automóveis no Reino Unido estão a cair pelo 11.º mês consecutivo devido ao "bexit" a saida do Reino Unido da União Europeia.

Em Portugal, as vendas de automóveis aumentaram em 10,1% em fevereiro, face a idêntico mês do ano passado.