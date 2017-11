Vendas de automóveis novos aumentam 8,1% em outubro

Lusa02 Nov, 2017, 18:42 | Economia

"A taxa de crescimento do mercado em termos globais situou-se em 8,1% em outubro, com o mercado a registar uma variação em linha com a média acumulada desde o início do ano", avança a associação, em comunicado.

Em termos acumulados, ou seja, de janeiro a outubro de 2017, o mercado de veículos automóveis novos atingiu 222.324 unidades, um aumento homólogo de 8,3%.

Por categorias verificou-se que as vendas de automóveis ligeiros de passageiros aumentaram 6,5% em outubro face ao mesmo mês de 2016, para 15.898.

No acumulado dos dez meses do ano, foram vendidos 187.450 veículos ligeiros de passageiros, uma subida de 7,8% face ao mesmo período do ano passado.

Os dados da ACAP mostram ainda que em outubro foram colocados em circulação 3.143 novos veículos comerciais ligeiros, um acréscimo homólogo de 22,5%. Entre janeiro e outubro o mercado de comerciais ligeiros subiu 11,6% face ao mesmo período de 2016, totalizando 30.326 veículos.

Quanto ao mercado de veículos pesados, que engloba passageiros e mercadorias, verificou-se uma quebra de 13,4% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 538 veículos desta categoria. Nos últimos dez meses, as matrículas de pesados totalizaram 4.548, um aumento de 8,9% comparativamente ao período homólogo de 2016.