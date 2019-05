Vendas de automóveis voltam a cair em abril pelo terceiro mês consecutivo

Lusa02 Mai, 2019, 16:56 | Economia

"O mercado automóvel voltou a registar uma queda em abril, tal como aconteceu nos dois meses anteriores", indica a ACAP, em comunicado.

Por sua vez, em termos acumulados, de janeiro a abril, foram colocados em circulação 94.286 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 3,7%.

Por categorias e tipos de veículos, as vendas de ligeiros de passageiros registaram em abril uma queda de 1,6% em termos homólogos, para 21.121 automóveis.

Nos quatro primeiros meses do ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 80.566 unidades, menos 4,8% relativamente a período homólogo.

O mercado de ligeiros de mercadorias foi a única categoria a registar uma evolução favorável, com um crescimento de 6,9% face ao mês homólogo, totalizando 3.154 unidades matriculadas.

Em termos acumulados, entre janeiro e abril, o mercado de ligeiros de mercadorias atingiu as 11.880 unidades, um acréscimo de 2,4% comparando com o mesmo período homólogo do ano anterior.

Por sua vez, o mercado de veículos pesados, que inclui de passageiros e de mercadorias, caiu 5,8% em relação ao mês homólogo, tendo sido comercializados 388 veículos.

Entre janeiro e abril, as matrículas de pesados totalizaram 1.840 unidades, um acréscimo de 10,1% relativamente ao período homólogo.