Vendas de carros novos tiveram queda histórica em abril

Foi uma redução de quase 85% face ao mesmo mês do ano passado. A Associação do Comércio Automóvel de Portugal sublinha que nem durante a crise financeira internacional o mercado caiu tanto num único mês.



Desde o início de 2020, as vendas baixaram quase 40 % em comparação com os primeiros 4 meses do ano passado.