Vendas de ligeiros de passageiros na União Europeia crescem 7,1%

Lusa15 Fev, 2018, 12:31 | Economia

No primeiro mês do ano foram registadas 1.253.877 unidades, segundo comunicado da ACEA, que referiu as maiores subidas de vendas em janeiro na Roménia (+66,4% para 11.744 unidades), na Eslováquia (+48,8% para 8.050) e Hungria (+38,5% para 8.891).

Portugal teve uma descida de 2,8% para um total de 14.603 unidades, integrando assim o grupo de cinco países que assinalaram decréscimos: Chipre (-3,5% para 1.200 unidades), Irlanda (-4,9% para 37.075), Suécia (-1,3% para 22.980) e Reino Unido (-6,3% para 163.615).

A associação notou que o Reino Unido viu, no primeiro mês do ano, as vendas descerem pelo décimo mês consecutivo.

A ACEA referiu ainda os crescimentos em Espanha (+20,3% para 101.661 unidades), na Alemanha (+11,6% para 269.429 unidades) Itália (+3,4% para 177.822) e França (+2,5% para 156.846).

Por construtor, na União Europeia o grupo Volkswagen registou mais 9,2% de vendas de viaturas para 308.353 unidades, o grupo PSA (Peugeot/Citroen/DS/Opel e Vauxahall) mais 73,4% (207.984 unidades), o grupo Renault subiu esse valor em 9,5% (116.559) e o grupo FCA (Fiat/Jeep/Alfa Romeo/Lancia/Chrysler) mais 1% (83. 547).

A associação referiu ainda o crescimento da Ford (+2,1% para 83.401 registos), do grupo BMW (+5,5% para 73.198), da Daimler (+3% para 72.119), do grupo Toyota (+9,6% para 66.156), da Hyundai (+14,4% para 44.108), da Kia (+5,4% para 36.633), da Volvo (+5,2% para 20.838) e da Honda (+0,5% para 11.372).

A descer estiveram a Nissan (-1,4% para 42.046) e o grupo Jaguar Land Rover (-6,4% para 15.096) e GM (-99,8% para 175).