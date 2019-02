Vendas de `smartphones` na China recuaram 10% em 2018

Lusa21 Fev, 2019, 07:26 | Economia

Segundo um relatório da consultora International Data Corporation (IDC), citado pela imprensa chinesa, as vendas de telemóveis inteligentes na China ascenderam a 397,7 milhões de unidades, durante o ano passado.

A fabricante chinesa Xiaomi e a norte-americana Apple foram as que registaram maiores quedas, apesar de continuarem entre as cinco maiores empresas do setor no país, com participações de mercado de 13,1% e 9,1%, respetivamente.

Durante o ano passado, as vendas da Xiaomi recuaram 5,6%, para 52 milhões de unidades, devido a "problemas com a sua gama de produtos e reestruturação interna", destaca o relatório.

A Apple vendeu 36,3 milhões de unidades, uma queda homóloga de 11,7%, à medida que os preços dos seus telemóveis se tornam demasiado altos para o competitivo mercado local.

A fabricante chinesa Huawei registou a maior quota do mercado, de 26,4%, seguida pela Oppo (19,8%) e Vivo (19,1%).

A fabricante chinesa ultrapassou também a Apple como a segunda maior empresa de `smartphones` do mundo, ficando apenas atrás da sul-coreana Samsung, a nível global.

O analista da IDC para o mercado chinês Xi Wang considerou que "o mercado chinês de ?smartphones` está ainda longe de poder estar otimista, em 2019", e afirmou que manter os usuário será o grande desafio para os concorrentes de um setor já "saturado".

A economia da China, a segunda maior do mundo, cresceu 6,6%, em 2018, ou seja, ao ritmo mais lento dos últimos 28 anos.