Vendas dos negócios de retalho da Sonae sobem quase 7% para 5,55 mil milhões em 2017

Lusa24 Jan, 2018, 21:08 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae adianta que "todas as unidades" contribuíram "positivamente para o aumento" em 2017.

"Em termos trimestrais, as vendas registaram um aumento de 7,3% face a 2016 para 1.556 milhões de euros" e "as vendas `online` de retalho ultrapassaram os 100 milhões de euros", com especial contribuição da Worten, Sonae MC e Salsa.

No ano passado, as vendas da Sonae MC (na qual estão os hipermercados Continente) subiram 5,4% para 3.884 milhões de euros, as da Worten avançaram 10,2% para 1.003 milhões de euros e as da Sonae Sports & Fashion (S&F), onde se inclui a marca de calças de ganga Salsa, progrediram 11,7% para 589 milhões de euros.

No retalho alimentar, o presidente executivo da Sonae MC, Luís Moutinho, refere que 2017 foi um ano positivo "com o contínuo reforço" da liderança "num ambiente de mercado bastante exigente".

"Em linha com as nossas expectativas, as vendas cresceram 5,4% quando comparadas com 2016, suportadas quer por um crescimento de vendas no universo comparável de lojas de 1,2%, quer pela contínua expansão das nossas lojas de proximidade, os Continente Bom Dia", acrescentou, citado no comunicado.

Relativamente à Worten e à Sonae S&F, o presidente executivo destas unidades, Miguel Mota Freitas, destacou o facto da Worten ter ultrapassado os 1.000 milhões de euros de vendas, o que representa um aumento de dois dígitos.

"Com este desempenho positivo, a Worten conseguiu reforçar a sua quota de mercado em Portugal e em Espanha, quer no canal `offline`, quer no `online`", apontou, destacando ainda o crescimento das vendas nas marcas da S&F, "apesar do impacto negativo das condições climatéricas sentidas no mês de outubro".

A subida das vendas na Sonae MC "foi suportada pela contínua expansão da rede de lojas (com a abertura de 19 Continentes Bom Dia e um Continente Modelo) e por um crescimento de vendas no universo comparável de lojas de 1,2%. Esta variação de vendas no universo comparável de lojas refletiu o impacto de um conjunto de medidas implementadas pela Sonae MC no sentido de fortalecer a sua proposta de valor", refere a Sonae, em comunicado.

No caso da Worten, o aumento de 10,2% no ano passado foi "sustentado por um crescimento de vendas no universo comparável de lojas de 7,7% e por um aumento significativo da operação `online`, que cresceu mais de 50% em Portugal e 65% em Espanha", refere a Sonae.

"A operação espanhola [da Worten] teve um desempenho de vendas particularmente positivo, impulsionado pela forte subida das vendas `online`, bem como pelo aumento da produtividade da área de venda", acrescenta.

Na Sports & Fashion, a evolução positiva "beneficiou não só da consolidação da Salsa no primeiro semestre, mas também do contributo positivo das restantes marcas, demonstrando o sucesso dos ajustamentos feitos na proposta de valor ao longo dos últimos trimestres".

Tendo em conta a variação de vendas no universo comparável de lojas, "todas as marcas de moda registaram uma evolução positiva em 2017, reafirmando o caminho de crescimento contínuo verificado ao longo dos últimos trimestres, apesar das condições meteorológicas que conduziram a um arranque tardio da estação fria e tiveram um forte impacto no desempenho do mês de outubro", acrescenta a Sonae.

Sobre o acordo com o grupo JD, formalizado em setembro último, para a fusão da JD Sprinter e Sport Zone, "o mesmo decorre como previsto, incluindo a aprovação por parte da Autoridade da Concorrência [recebida no dia 18 de janeiro], prevendo-se a concretização da transação para breve", conclui.