Vendas no comércio a retalho diminuíram 4,5% em agosto (INE)

Segundo o INE, a diminuição homóloga do índice de volume de negócios no comércio a retalho foi dois pontos percentuais inferior à observada no mês anterior, com o índice dos produtos não alimentares a registar uma redução de 6,3 (-5,4% em julho) e o índice dos produtos alimentares a contrair 2,2%, acentuando a queda de 0,2% no mês anterior.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram, por sua vez, taxas de variação homóloga de -3,3%, -0,2% e -4,3%, respetivamente (variações de -3,7%, 0,0% e -7,2% em julho, pela mesma ordem), sinaliza o INE.