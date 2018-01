Vendas no comércio a retalho sobem 5,7% em dezembro

Lusa30 Jan, 2018, 12:14 | Economia

O INE referiu que, no 4.º trimestre de 2017, as vendas no comércio a retalho subiram 4,1% em termos homólogos (a subida homóloga foi de 4,0% no terceiro trimestre) e na totalidade de 2017 o índice de volume de negócios no comércio a retalho aumentou 4,0%, mais 1,3 pontos percentuais (p.p.) que em 2016.

Em dezembro, o aumento das vendas (+5,7%) refletiu a aceleração (2,0 p.p.) dos produtos não alimentares e o abrandamento (0,7 p.p.) dos produtos alimentares, tendo estes agrupamentos tido subidas homólogas de 6,9% e 4,2%, respetivamente.

Em termos nominais, o índice agregado aumentou 6,6% em dezembro (6,7% no mês precedente), enquanto as variações dos índices dos agrupamentos produtos alimentares e produtos não alimentares registaram, respetivamente, 6,2% e 6,9% (7,2% e 6,3% em novembro).

O índice de emprego no comércio a retalho subiu, na comparação homóloga, 3,5% em dezembro (3,7% no mês anterior), enquanto em cadeia diminuiu 0,4% (variação de -0,2% em dezembro de 2016).

Quanto às remunerações efetivamente pagas, o INE indicou um crescimento homólogo de 4,7% (5,5% em novembro) e face ao mês anterior desceu 12,8% (-12,1% em dezembro de 2016).

No último mês do ano de 2017, o índice de horas trabalhadas, ajustado de efeitos de calendário, diminuiu, por seu lado, 0,3% em termos homólogos (+0,1% no mês anterior).

Na comparação com novembro, o mesmo índice variou 2,7% (3,1% em dezembro de 2016).