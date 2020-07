Vendedores da Feira da Ladra em protesto frente à AR

A autarquia garante que todos os comerciantes vão ser isentos do pagamento das taxas, no que diz respeito ao período em que a feira não se realizou.



Apesar da notificação da taxa de julho já ter sido emitida, a Câmara garante que vai ser anulada.



Este não é o primeiro protesto. Já no sábado, mais de 60 feirantes manifestaram-se no local da feira e garantiram que há condições de segurança para que a Feira da Ladra se realize.