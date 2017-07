Venezuela e Angola assinam acordo para explorar minas de diamantes

Lusa 21 Jul, 2017, 07:53 | Economia

O primeiro acordo foi assinado pelo presidente do Banco Central da Venezuela, Ricardo Sanguino, e o representante da Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama), António Carlos Sumbula.

Este acordo contempla a cooperação para a formação de mineiros profissionais venezuelanos na produção de diamantes, a nível artesanal, semi-industrial e industrial, de acordo com informação oficial.

O documento abrange a otimização de processos de comercialização de diamantes em bruto, lapidação, organização, tramitação e dinamização de procedimentos com base no Sistema de Certificação do Processo Kimberley, que controla as exportações de diamantes e a comercialização legal no mercado internacional.

Este acordo inclui a abertura de um escritório do Processo Kimberley, supervisionado pelo Banco Central da Venezuela.

A Endiama e o ministro para o Desenvolvimento Mineiro Ecológico venezuelano, Jorge Arreaza, assinaram um memorando de entendimento para promover a criação de uma empresa mista, com capitais dos dois países, para a exploração de diamantes, ouro, coltan [columbite-tantalita, minérios usados no fabrico de microprocessadores, microcircuitos e baterias], e promover o desenvolvimento do Arco Mineiro da Venezuela, a sudeste de Caracas.

Desde 2015 que Luanda e Caracas estão a negociar o desenvolvimento da exploração mineira na Venezuela.