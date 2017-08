Venezuela: Sindicato denuncia "sanções exemplares" a empregados de petrolífera que não votaram

Lusa 04 Ago, 2017, 00:26 / atualizado em 04 Ago, 2017, 00:26 | Economia

A denúncia foi feita aos jornalistas pelo porta-voz daquele sindicato, José Bodas, precisando que estão a ser pedidas as folhas de pessoal da administração pública e das empresas do Estado.

"Não querem admitir que a maioria dos trabalhadores do setor público se absteve de votar porque condena a política totalitária, antidemocrática do Governo de Nicolás Maduro", disse.

Segundo o Futpv, o PSUV já tem em seu poder as listagens de eleitores do Conselho Nacional Eleitoral que comparará com as folhas de trabalhadores, para levar a cabo uma purga a todos os níveis, mas fazendo "ênfase com sanções exemplares" também "para os administradores que se abstiveram de votar ou não conseguiram cobrir a quota de eleitores (que deveriam) a transportar aos centros eleitorais".

Por outro lado, segundo o sindicalista António Aristimuño, o Serviço Integrado de Administração Alfandegária e Tributária (fisco) já preparou uma listagem de trabalhadores para serem despedidos e outros 300 que em finais do ano passado despediu ilegalmente, porque assinaram solicitando que fosse convocado um referendo revogatório do mandato do Chefe de Estado.

Entretanto, segundo Juan Gómez, dirigente do sindicato da Corporação Venezuelana de Guayana (empresa estatal que se ocupa dos recursos minerais para o desenvolvimento económico do país), apenas 200 dos 2.500 trabalhadores da casa matriz votaram nas eleições de domingo.

"Na segunda-feira, a direção estava a reclamar dos administradores, porque não levaram gente para os centros eleitorais", explicou.

Segundo os sindicalistas, o setor está em alerta para despedimentos em massa e porque "são ilegais, porque há `inamobilidade` laboral no setor público e privado", na sequência de um decreto presidencial que impede a destituição de empregados.