Ventura desafia Montenegro a "desamarrar-se do PR" sobre soluções de Governo

O líder do Chega apelou hoje ao Presidente da República para não ser "oposição à oposição" e desafiou Luís Montenegro a "desamarrar-se" de Marcelo Rebelo de Sousa e a decidir autonomamente sobre soluções de governo à direita.

"Acho que não precisamos de ser doutorados em mensagem política para percebermos que há uma articulação entre Luís Montenegro e o Presidente da República e que o Presidente da República obrigou Montenegro --- e obrigou é mesmo a palavra, e eu mantenho-a --- a dizer que com o Chega não" haverá acordos de governo, afirmou o líder do Chega.

Falando aos jornalistas em Évora, no encerramento das terceiras jornadas parlamentares do Chega, André Ventura considerou que o presidente do PSD "se arrependerá a breve trecho" de dizer "que as alternativas são o PS ou uma parte da direita e nunca toda" porque "o que disse aos portugueses foi para não contarem com estabilidade à direita".

"Tudo certo, cada um submete-se ao que se quer submeter, é importante é que não se minta ao país", salientou.

"O PSD tem de se desamarrar do Presidente da República e perceber o que quer autonomamente", desafiou, apontando que o "PSD ou quer governar com o PS ou com o Chega".

O presidente do Chega considerou que Marcelo Rebelo de Sousa "é um analista político proeminente, assertivo, claro, e que gosta desse jogo".

"Só que o país não é um jogo, o futuro da direita não é um jogo e nem o doutor Luís Montenegro nem eu próprio somos joguetes", alertou, defendendo que "o Presidente não pode um dia pedir uma alternativa e depois estar sempre a minar essa alternativa".

E apontou que o Presidente da República "não pode ser uma oposição à oposição" e "tem de deixar claro que em caso de eleições ou de dissolução da Assembleia da República não vai obstacularizar a solução que aritmeticamente parece ser a única possível".

Antecipando a audiência de quarta-feira no Palácio de Belém, Ventura defendeu que o Presidente da República "tem, de uma vez por todas, de dizer se está ou não a ser um obstáculo à constituição de um governo de direita que inclua o Chega", apontando que nunca isso lhe foi transmitido diretamente.

"Amanhã questionarei o Presidente da República, certamente que não vou ao Palácio de Belém para falar da data das eleições europeias", afirmou, numa alusão às declarações do líder do PSD à saída da audiência de hoje com Marcelo Rebelo de Sousa.

André Ventura defendeu ainda que Luís Montenegro "aritmeticamente é o líder da oposição" porque "o PSD é o maior partido da oposição, mas há uma diferença entre ser o maior partido da oposição e ser o líder da oposição e se há coisa que o PSD não tem sido no parlamento é o líder da oposição".