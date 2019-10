Vera Daves traz "continuidade e mais clareza às políticas económicas" em Angola

Londres, 17 out 2019 (Lusa) - A consultora Eurasia considera que a nomeação de Vera Daves para ministra das Finanças de Angola vai garantir "continuidade e mais clareza às políticas económicas" daquele país, mantendo a remoção dos subsídios e o foco na diversificação.

"Em termos de política económica, é esperada continuidade e maior clareza", escrevem os analistas numa nota enviada hoje aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, na qual comentam a saída de Archer Mangueira e a sua substituição pela antiga secretária de Estado do Tesouro e Finanças, Vera Daves.

"Logo após ter assumido o cargo, Daves vincou que Angola continua empenhada na remoção dos subsídios em todos os setores de forma gradual e reafirmou o empenho na diversificação económica", acrescentam os analistas, que descrevem o antigo ministro das Finanças Archer Mangueira como "o último dos ministros leais a José Eduardo dos Santos", antigo Presidente angolano.

Mangueira, acrescentam, foi "relutantemente mantido" pelo Presidente João Lourenço para "assegurar a implementação suave das reformas e o subsequente programa do Fundo Monetário Internacional".

No entanto, apontam, "foi muito criticado pelo perfil discreto assumido durante a implementação do IVA e sobre os protestos contra a alta taxa de desemprego".

A 8 de outubro, o Presidente da República de Angola substituiu o ministro Augusto Archer Mangueira pela sua secretária de Estado, Vera Daves, e trocou Maria Cândida Teixeira por Ana Paula Elias no Ministério da Educação.

Segundo uma nota enviada pela Casa Civil do Presidente da República, João Lourenço exonerou ainda Carlos da Rocha Cruz do cargo de governador da província do Namibe, onde será substituído por Archer Mangueira.

Para o lugar da ex-secretária de Estado do Tesouro e das Finanças, Vera Daves, foi nomeado Osvaldo Victorino João.

A agora ministra "torna provável uma transição suave, já que era secretária de Estado" e é a primeira governante da geração do pós-guerra e a primeira ministra a liderar as Finanças, lembra a Eurasia, que nota ainda que Vera Daves é sobrinha do dirigente do MPLA Diogenes do Espírito Santo Oliveira, encarado como muito próximo do ministro do Desenvolvimento Económico, Manuel Nunes Júnior.