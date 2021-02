Verbas ao arrendamento acessível com um corte acentuado

No Plano de Recuperação e Resiliência, que está em consulta pública a partir de hoje, verifica-se um corte de dois mil milhões de euros, no valor destinado à redução dos preços no mercado de arrendamento.

Em entrevista à Antena 1, o ministro do Planeamento justifica a decisão com o facto de os privados também estarem envolvidos na descida dos valores praticados atualmente.



Nelson de Souza garante que os objectivos do programa se mantêm.



Quanto às verbas da “bazuca europeia”, o país deverá receber, a fundo perdido, quase 14 mil milhões de euros. Mas o Governou tomou a opção de reduzir o valor a pedir ao nível dos empréstimos.



Em causa, está o peso da dívida pública no PIB, algo que o ministro do Planeamento assume que é necessária prudência, nesta matéria.