Viagens turísticas de portugueses crescem 8,3% no segundo trimestre

Lusa26 Out, 2017, 12:30 | Economia

De acordo com números divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a aceleração no segundo trimestre "reflete o efeito da alteração de calendário da Páscoa que ocorreu no segundo trimestre de 2017, enquanto em 2016 foi celebrada no primeiro trimestre".

As viagens que tiveram como destino o estrangeiro aumentaram 14,8% entre abril e junho (depois de no primeiro trimestre terem crescido 15,7%), correspondendo a 11,3% do total das deslocações turísticas (mais 0,6 pontos percentuais), equivalente a 526,6 mil viagens.

"Ainda que as viagens com destino ao estrangeiro tenham apresentado um forte crescimento, de 14,8%, as viagens domésticas predominaram largamente (88,7% do total, 4,1 milhões), tendo registado um aumento de 7,6%", afirma o INE.

A `visita a familiares ou amigos` agregou 45,2% das viagens (mais 2,3 pontos percentuais do que no primeiro semestre, ascendendo a 2,1 milhões), tendo aumentado 8,3% no segundo trimestre, totalizando 4,7 milhões de euros, após acréscimos 6,1% no primeiro trimestre.

As deslocações para `lazer, recreio ou férias` representou 41,9% das deslocações (mais 1,5 pontos percentuais, num total de 1,9 milhões de viagens). Os motivos `profissionais ou de negócios` geraram 8,7% de viagens turísticas (menos 3,5 pontos percentuais, ou seja, 405,3 mil).

Os `hotéis e similares` ganharam relevância (mais 1,3 pontos percentuais) e agregaram 24,7% das dormidas resultantes das viagens turísticas.