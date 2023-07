Viana do Castelo, Leixões e Figueira da Foz com prioridade nas eólicas `offshore`

"Propõe o grupo de trabalho que, numa primeira fase, seja disponibilizada uma capacidade até 3,5 GW em Viana do Castelo, Leixões e Figueira da Foz, sujeita a um ou mais procedimentos concorrenciais", informou o Governo, em comunicados enviados pelos ministérios da Economia e do Mar, do Ambiente e Ação Climática e das Infraestruturas.

A restante capacidade deverá ser atribuída em fases subsequentes, até 2030, até perfazer 10 GW.

Conforme já tinha sido anunciado, o primeiro procedimento concorrencial será aberto até ao final de 2023, "iniciando-se com uma fase de pré-qualificação, de duração não inferior a três meses", detalhou o Governo.