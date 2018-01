Vieira da Silva atento à situação das trabalhadoras da antiga Triumph

Foto: Lusa

Vieira da Silva garante que o Governo está a acompanhar a situação. As trabalhadoras da fábrica da antiga Triumph, em Loures, foram recebidas esta manhã no palácio de Belém e pediram à presidência uma intervenção urgente junto do Governo no seu caso.



As trabalhadoras da fábrica da antiga Triumph têm estado desde o dia 5 de janeiro em vigília à porta da empresa, depois de terem tomado conhecimento de que a administração tinha iniciado um processo de insolvência e têm salários em atraso.