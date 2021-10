Vieira da Silva considera que eleições antecipadas provocariam "dano sério" ao país

O ex-ministro do Trabalho e da Segurança Social considera que avançar para eleições antecipadas seria causar um "dano sério ao país". Vieira da Silva lamenta que a discussão da legislação laboral esteja a ser confundida com as negociações do Orçamento do Estado.