Vieira da Silva garante que "não deixou cair nenhuma proposta" sobre TSU

27 Fev, 2018

Na edição desta terça-feira, o Jornal de Negócios noticiou que o Governo teria colocado de parte o “agravamento da TSU para contratos a prazo”, assim como “uma taxa agravada sobre empresas com elevados níveis de rotação de pessoal”. Vieira da Silva afiança que “o Governo não deixou cair nenhuma proposta”.



O Executivo, afirmou o ministro, “apresentou à Concertação Social um conjunto de questões, uma das quais tinha a ver com uma diferenciação contributiva das diferentes formas de contrato”. E “o processo não está fechado”.



“O objetivo de criar um incentivo para que as empresas recorram menos a esse tipo de contratação, que de alguma forma possa significar um agravamento das condições das empresas que recorrem de forma excessiva aos contratos a termo certo, permanece no programa do Governo e nos seus objetivos”, acentuou Vieira da Silva, que falava à margem do primeiro Encontro Nacional dos Núcleos de Planeamento e Intervenção de Sem-Abrigo, organizado em Lisboa pelo Instituto da Segurança Social.



“Nos próximos tempos temos o compromisso de apresentar à Concertação Social proposta nesse sentido”, acrescentou.

“Algo que se verá”



Quanto à possibilidade de vir a agravar a TSU sem a concordância das forças políticas da esquerda parlamentar, o ministro do Trabalho sintetizou: “É algo que se verá”.



Vieira da Silva recordou que o programa do Governo faz referência à penalização da excessiva rotatividade associada à precariedade.



“A forma como poderá essa diferenciação ser concretizada ainda não foi apresentada publicamente, será nas próximas semanas. As hipóteses estão todas em cima da mesa [em sede de Concertação Social]”, insistiu o ministro, que adiante lembrou que o trabalho precário está na origem de perto de dois terços dos novos subsídios de desemprego.



“É uma situação que é injusta do ponto de vista social”, concluiu.



c/ Lusa