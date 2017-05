Viera da Silva anuncia novas medidas contra precariedade laboral

A portaria que regula o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração pública já foi assinada.



E deve ser criada uma Comissão de Avaliação em cada ministério.



Serão constituídas por quatro representantes do governo e de cada serviço e ainda por um elemento de cada um dos três sindicatos da função pública.



São estas comissões que têm que avaliar se o vínculo laboral precário é adequado e se estão reunidas as condições para que o trabalhador passe à segunda fase do Programa.



A decisão final será sempre da responsabilidade do Governo.



O ministro do Trabalho diz que o processo se estende também aos trabalhadores do setor empresarial do estado.