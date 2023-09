Vietname e EUA advertem contra "uso da força" no Mar do Sul da China

No comunicado, que não faz referência direta à China, Washington comprometeu-se ainda a "continuar a apoiar o desenvolvimento das capacidades autónomas de defesa do Vietname", num texto assinado por Joe Biden e pelo líder do partido comunista vietnamita, Nguyen Phu Trong.

Pequim reivindica a quase totalidade do Mar do Sul da China, uma via marítima fundamental para o comércio mundial, apesar das reivindicações das Filipinas, Vietname, Malásia e Brunei.

Esta situação tem gerado tensão entre os países e incidentes frequentes naquela zona do globo.

A declaração conjunta, emitida no segundo dia da visita do Presidente dos Estados Unidos ao Vietname, refere também a "liberdade de navegação e de sobrevoo", bem como a necessidade de assegurar o comércio "sem entraves" e o "respeito pela soberania" naquela que se tornou numa das zonas mais vulneráveis do mundo.