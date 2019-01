Partilhar o artigo Vila Galé estuda concurso para hotel no CCB e mantém `olho` no Quartel da Graça Imprimir o artigo Vila Galé estuda concurso para hotel no CCB e mantém `olho` no Quartel da Graça Enviar por email o artigo Vila Galé estuda concurso para hotel no CCB e mantém `olho` no Quartel da Graça Aumentar a fonte do artigo Vila Galé estuda concurso para hotel no CCB e mantém `olho` no Quartel da Graça Diminuir a fonte do artigo Vila Galé estuda concurso para hotel no CCB e mantém `olho` no Quartel da Graça Ouvir o artigo Vila Galé estuda concurso para hotel no CCB e mantém `olho` no Quartel da Graça

Tópicos:

Aberta, Elísio Summavielle, FCCB, Quartel Graça Paço,