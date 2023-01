Vila Galé investe cerca de 4 ME para subir salários em 11%, mais baixo passa a 900 euros

O grupo tem cerca de 1.350 colaboradores em Portugal, acrescentou Jorge Rebelo de Almeida.

A melhoria das condições aos trabalhadores será uma das grandes apostas do grupo este ano, disse, por seu lado, o administrador Gonçalo Rebelo de Almeida. Uma forma de a empresa, dada a conjuntura de falta de mão de obra no setor, "se tornar mais competitiva", retendo e captando novos trabalhadores.

A par dos aumentos médios de 11% este ano, e da subida do salário mínimo praticado no grupo para 900 euros, serão ainda criadas soluções para apoiar o acesso à habitação e contribuir com outros apoios sociais e incentivos para os seus trabalhadores.