Vila Velha de Ródão terá unidade de hidrogénio verde, um investimento de 161 ME

Em comunicado, a autarquia referiu ter assinado recentemente com a empresa DH2 Portugal, Unipessoal, Lda. "um contrato promessa de compra e venda de um terreno na zona industrial de Ródão, para a instalação de uma unidade industrial de produção de hidrogénio verde".

"Este projeto representa um investimento total estimado de 161 milhões de euros e prevê a criação de 60 postos de trabalho diretos e 200 indiretos, dos quais 80% correspondem a postos de trabalho locais", acrescentou.

O terreno de cerca de 56 mil metros quadrados é propriedade da autarquia, tendo ficado estipulado no contrato promessa "a aquisição do mesmo, por parte da empresa, pelo valor de 100 mil euros".

Segundo a autarquia, a empresa pretende instalar "uma central de produção de hidrogénio verde, através da tecnologia de eletrólise da água, na zona de atividades económicas de Vila Velha de Ródão", e criar "dois parques solares fotovoltaicos para produção da energia elétrica necessária ao funcionamento da central, a instalar em Vale Pousadas e na Urgueira".

O presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, considerou ser do interesse do município apoiar o projeto, "face aos benefícios apresentados para o concelho por esta empresa, que incluem, para além do crescimento económico e da criação de emprego, o surgimento de novas soluções tecnológicas, com elevadas sinergias com o tecido empresarial local e nacional".

No seu entender, este é um projeto que contribuirá para o aumento da competitividade e para o desenvolvimento da economia local.

A Câmara e a Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão já tinham deliberado aceitar a emissão da declaração de interesse municipal para a instalação desta unidade industrial, "uma medida que incidiu apenas sobre a instalação da central de produção de hidrogénio verde na zona de atividades económicas de Vila Velha de Ródão, sem compromisso da viabilidade, ou não, da instalação dos parques solares indicados na proposta apresentada pela empresa", acrescentou.