Vinda da Google é uma decisão apenas empresarial, diz Pedro Siza Vieira

Pedro Siza Vieira sublinhou que o investimento da Google em Oeiras não implica dinheiros públicos.



A Google vai instalar em Oeiras, na região da grande Lisboa, um centro de serviços tencológicos, criando 500 empregos qualificados. Pedro Siza Vieira admite novos investimentos do género em Portugal e noutras regiões do país.



O ministro Adjunto do primeiro ministro falou aos jornalistas, este sábado, em Coimbra, comentando as criticas de Rui Rio no jornal Expresso. O lÍder eleito do PSD disse que o governo perdeu uma oportunidade para ser coerente com o discurso da descentralização, ao escolher a região de Lisboa para o investimento da Google em Portugal.