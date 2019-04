Vinho espanhol foi o mais exportado do mundo em 2018

RTP16 Abr, 2019, 18:33 | Economia

Para além de apontar Espanha como o país com maior superfície vinícola, com cerca de 969 mil hectares, a Organização da Vinha e do Vinho confirmou também que os espanhóis foram dos maiores produtores em 2018.



O país produziu 44,4 milhões de hectolitros no total, o que representa um crescimento de 38 por cento em relação ao ano anterior. Foi o valor mais alto desde 2013, ano em que Espanha superou os 45 milhões.



Destes 44,4 milhões, 47 por cento destinaram-se a exportações, o equivalente a 21 milhões de hectolitros vendidos para fora. Apesar de este número representar um retrocesso de cinco por cento em comparação com 2017, o país manteve-se como líder na exportação de vinho pelo quarto ano consecutivo.As condições meteorológicas em Espanha foram favoráveis à produção, fazendo com que o país continuasse o terceiro maior produtor do mundo em 2018.



No entanto, o valor pelo qual Espanha vende esta bebida alcoólica foi o mais baixo entre os países que se encontram no topo da tabela, confirmando a ideia de que os maiores produtores de vinho são os que vendem mais barato.



Apesar de o preço de venda ter aumento 3,6 por cento relativamente ao ano anterior, alcançando um total de 2.916 milhões de euros, o valor continua a ser muito baixo em comparação com outros países, especialmente a França, que vende a 6,62€ por litro, em contraste com os 1,39€ espanhóis.



Já Portugal, que se encontra em oitavo lugar na lista dos dez principais exportadores, vendeu para fora três milhões de hectolitros e arrecadou 804 milhões de euros, com o preço médio por litro fixados nos 2,68€.