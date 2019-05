Vinhos do Dão da colheita de 2018 apresentados na segunda-feira

Lusa17 Mai, 2019, 10:01 | Economia

"Os brancos ficaram muito aromáticos e os tintos muito equilibrados. Portanto, exibem aquilo que é típico do Dão. São vinhos muito florais, muito frescos na boca, com ótimos taninos, que permitem guardá-los por muitos anos", explicou à agência Lusa o presidente da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão, Arlindo Cunha.

Segundo o responsável, 2018 foi um ano "em que a produção foi pouca", mas "a qualidade foi excelente".

"Em 2018, a produção foi de cerca de 22 milhões de litros, o que é bastante menos, porque normalmente chegamos aos 30, às vezes aos 35 milhões de litros", frisou.

Na segunda-feira, os vinhos resultantes da vindima de 2018 serão apresentados aos consumidores, às garrafeiras, aos críticos e à imprensa especializada.

Durante o evento, que se realiza no Solar do Vinho do Dão, pelo nono ano consecutivo, será feita a entrega dos prémios do 57.º concurso "Os melhores vinhos do Dão no produtor".

A cada participante do Dão Primores será entregue uma declaração sobre o perfil dos vinhos dessa colheita, da responsabilidade de Bruno Simões (viticólogo) e Pedro Pereira (enólogo).

O evento serve também para refletir sobre o futuro dos vinhos do Dão.

Segundo Arlindo Cunha, a CVR Dão aprovou recentemente um plano estratégico para dez anos, que visa a promoção internacional "num conjunto de mercados alvo, designadamente Estados Unidos, Canadá, Brasil e asiático", e em alguns países europeus, como Alemanha e Suíça.

"Iremos fazer um trabalho de promoção continuada nesses mercados nos próximos anos, com a expectativa de dentro de meia dúzia de anos podermos crescer pelo menos 15 a 20%", estimou.