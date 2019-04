Vinhos portugueses têm de crescer preço médio no mercado canadiano, segundo ViniPortugal

Lusa05 Abr, 2019, 07:36 | Economia

"Falta-nos crescer ainda um pouco o preço médio, é esse também o objetivo deste tipo de ações para fazer convencer os consumidores canadianos a pagarem um pouco mais para provarem o que Portugal pode oferecer, que é a nossa diferenciação que está assente nas nossas castas, que mais ninguém tem no mundo", afirmou Sónia Vieira.

A coordenadora de promoção e de formação da ViniPortugal - que junta estruturas associativas e organizações de profissionais ligadas ao comércio, produção, cooperativas, destiladores, agricultores e Denominações de Origem -, falava na baixa de Toronto, durante uma ação de promoção de vinhos portugueses junto de profissionais do setor na América do Norte, e que juntou 34 produtores nacionais.

"Temos uma qualidade igual ou melhor do que a do resto do mundo, com um preço muito interessante nos vários segmentos. Essa é a nossa proposta, que é diferenciada, e que esperamos que continue a crescer como tem vindo a acontecer", acrescentou.

A associação interprofissional para a promoção internacional de vinho de Portugal realizou esta semana ações de promoção no Canadá, no dia 01 de abril, em Vancouver, e esta quinta-feira, em Toronto, passando, no dia 2, por San Francisco, nos Estados Unidos.

"São mercados onde investimos muito em promoção com planos estruturados que passam por ações deste género, de provas, de criar condições para que os produtores façam negócios. Muitas ações ao nível de educação a explicar o melhor vinho português. Tendo em conta a importância que a América do Norte tem para as exportações portuguesas, foi muito positivo", explicou Sónia Vieira.

Em 2019, o setor do vinho português vai investir 14 milhões de euros em promoção, sendo que a ViniPortugal vai receber 6,5 milhões, dos quais 60% será destinado aos quatro principais mercados desta estratégia, incluindo os Estados Unidos e o Canadá.

O objetivo passa por "uma aposta de crescer em valor", ou seja, promover a marca "Wines of Portugal" nos 16 mercados estratégicos, onde está também o Canadá, "vendendo melhor e não vender mais", é "esse o objetivo", segundo a mesma responsável.

Dados apresentados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), as exportações dos vinhos portugueses cresceram 3% em valor e tiveram um aumento de 4% no preço médio em 2018, comparativamente com 2017.

Os três principais destinos de exportação dos vinhos portugueses são os Estados Unidos, França e o Reino Unido, o que representa 33% do vinho exportado.

O Canadá surge nos dez principais destinos, onde estão países como a Alemanha, Bélgica, Holanda, Angola e Suíça, representando 72% da exportação nacional.

A comercialização dos vinhos portugueses no Ontário rendeu em 2016/18 35,2 milhões de dólares canadianos, 38,5 milhões em 2017/18 e, em 2018/19, 44 milhões, revelou a agência provincial LCBO - Liquor Control Board of Ontario.