Vinte e cinco anos depois. SMS continua a ser usado mas perdeu relevância

Lusa01 Dez, 2017, 09:50 | Economia

O primeiro SMS (Short Message Service) foi enviado a 03 de dezembro de 1992 pelo britânico Neil Papworth, engenheiro de telecomunicações da Sema Group Telecoms, no Reino Unido.



A mensagem, um desejo de "Feliz Natal", foi enviada a partir do computador de Neil Papworth para o telemóvel Orbitel 901 de Richard Jarvis, da Vodafone.



Vinte e cinco anos depois, o SMS tornou-se numa das formas de comunicação mais utilizadas em todo o mundo, segundo explicou à agência Lusa Gustavo Cardoso, investigador, professor catedrático e membro do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia -- Instituto Universitário de Lisboa (CIES-IUL).



"Festejar os 25 anos do SMS é festejar o SMS, mas também de todas as `apps` que utilizamos nos nossos smartphones. Hoje em dia escrever é falar no Facebook, no `messenger` , no `iphone`, é falar do `WhatsApp`, que permitem a comunicação não só de um para um, mas de um para muitos", salientou.



Segundo Gustavo Cardoso, tal como muitas tecnologias de comunicação -- historicamente desde o telégrafo à Internet, o SMS não foi um produto criado com uma lógica comercial (nos primeiros tempos as mensagens eram gratuitas nos telemóveis).



"Mais tarde, quando começaram a ser muito usados é que foram introduzidos no meio comercial (...) Hoje em dia, as operadoras de telecomunicações fazem dinheiro por via do SMS e Internet", disse.



De acordo com dados da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) disponíveis no Observatório da Comunicação, em 2003 foram enviadas em Portugal 2.296.159 SMS e em 2012 já eram 27.860.126 mensagens e no ano passado 18.965.204.



Na opinião do investigador da Obercom (Observatório da Comunicação), os SMS marcaram uma viragem nas comunicações móveis porque ajudaram a moldar outras formas de comunicar como por exemplo o `messenger`.



De acordo com Gustavo Cardoso, houve uma evolução na comunicação escrita do telemóvel: hoje as pessoas comunicam através de voz, texto e imagens.



"Mas, voltando um pouco atrás, lembro que primeiro o SMS foi uma tecnologia dos mais jovens e depois houve contágio entre gerações. Mudou também a forma como se escreve. Os jovens passaram a usar abreviaturas de palavras, introduziram-se `emojis`, trocaram-se os `que` pelos k", disse.



Segundo o professor, os símbolos que passaram a ser usados nas mensagens (emojis, as reticências, o LOL, por exemplo) têm por objetivo expor estados de espírito e emoção.



"É para que não haja dúvidas quanto àquilo que está a querer dizer. Se está triste escrever só não chega, se está feliz escrever só com letras não chega", disse.



No entender de Gustavo Cardoso, hoje em dia está-se a celebrar o contributo do SMS.



"Eles continuam a ser utilizados, mas a perceção que existe é que a sua utilização vai continuar a ser elevada, mas não tenderá para ser o futuro. O futuro dos mais jovens são as mensagens de texto através da Internet e não das redes celulares", indicou.



De acordo com o investigador, o SMS tornou-se num complemento mais do que uma forma de comunicar por si própria.



"Na minha opinião, o futuro do SMS vai passar pelo preço e pela capacidade de competir. O SMS é uma tecnologia que não olha a marcas, a `software`, enquanto nas outras tecnologias já é diferente. É preciso ter a mesma aplicação que as pessoas estão a usar para enviar, para receber. É um mundo de comunicação universal enquanto os `messengers` são para redes de pessoas, que é uma outra ideia", disse.