Visabeira Indústria admite aumentar capital da Vista Alegre disperso em bolsa

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Visabeira Indústria refere que por contrato de compra e venda de ações, em 28 de dezembro passado, comprou "fora de bolsa" à Portugal Capital Ventures um total de 125 milhões de títulos da Vista Alegre (VAA) por 0,0983 euros por ação.

Em consequência dessa aquisição, a Visabeira Indústria SGPS passou "a ser diretamente titular de 1.378.923.847 ações representativas de 90,48% do capital social e dos direitos de voto da VAA", adianta a empresa.

Anteriormente, detinha 82,27% da Vista Alegre.

"Na sequência desta aquisição, é intenção da Visabeira Indústria, na presente data, que a VAA mantenha a qualidade de sociedade aberta com as ações representativas do seu capital social admitidas à negociação na Euronext Lisbon, estando ainda a equacionar a possibilidade de um aumento do `free float`", acrescenta.

A Visabeira Indústria é detida a 100% pelo Grupo Visabeira SGPS, pelo que aqueles direitos "são também imputáveis" ao grupo, o qual, por sua vez, "detém também diretamente 55.484.166 ações representativas de 3,64% do capital social e dos direitos de voto da VAA".

Acresce que "importa ainda referir que 95,92% do capital social e dos direitos de voto" do Grupo Visabeira "é detido diretamente pela sociedade NCFGEST SGPS (...)".

Além disso, o capital social e os direitos de voto da NCFGEST "são totalmente detidos por Fernando Campos Nunes".