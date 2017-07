Visita do Papa a Fátima teve impacto económico a rondar os vinte milhões de euros

Foto: Reuters

Pedro Machado, ouvido esta tarde pela Antena 1, acredita que a passagem de Francisco por Portugal superou todas as expetativas. O presidente do Turismo do Centro adianta que só em alojamento a visita gerou cerca de 4 milhões e meio de euros.



Segundo dados fornecidos por Pedro Machado, a visita gerou 4,5 milhões de euros em alojamento, 1,5 milhões em refeições e ainda mais dez milhões em vendas na zona do Santuário e nas duas localidades abrangidas pelo estudo.



Nas máquinas multibanco situadas no Santuário e zonas limítrofes foram feitos levantamentos num valor total de 2,3 milhões.



A taxa de ocupação das unidades hoteleiras da região foi de 86 por cento com o preço do quarto a atingir uma média de 93 euros.



O Papa Francisco visitou Fátima de 12 a 13 de maio durante as comemorações do Centenários dos acontecimentos na Cova da Iria.