Visita do PR da Guiné-Bissau a Bruxelas foi "bastante positiva" - MNE

Fazendo um balanço da visita iniciada na passada segunda-feira, a chefe de diplomacia salientou que Umaro Sissoco Embalo foi recebido pelo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e manteve reuniões com os comissários europeus das Pescas e das Parcerias Internacionais, tendo ficado acordado um reforço ainda maior das relações com a UE, que já é "o principal parceiro da Guiné-Bissau a nível multilateral".

Questionada sobre avanços concretos nas reuniões mantidas em Bruxelas, a ministra disse que "está em processo a finalização do PIN, que é o Programa Indicativo Nacional da Guiné-Bissau com a UE, que não é assinado há muitos anos".

"Só para se ter uma ideia, o anterior exercício não foi assinado. E nós pensamos dentro em breve, depois desta visita, assiná-lo por fim. Costuma ser um importante pacote de projetos e esperemos que desta vez ainda tenha uma melhoria, porque nós prometemos nas reuniões que tivemos hoje melhorar e intensificar as reações de cooperação entre a UE e a Guiné-Bissau", afirmou a ministra, que acompanhou o chefe de Estado nesta visita oficial.

Suzi Barbosa falava à Lusa à margem de uma cerimónia de "reinauguração" da embaixada da Guiné-Bissau em Bruxelas, que saudou particularmente, já que se trata de um projeto de remodelação daquele que classificou como "o maior património da Guiné-Bissau no exterior" e que há ano e meio, por ocasião da sua anterior visita a Bruxelas, "estava em ruínas".