Vista Alegre passa de prejuízos a lucros no semestre de 4,6 milhões de euros

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa adianta que o volume de negócios ascendeu a 64,3 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que representa uma redução homóloga de 5,3%, "devido ao contributo negativo das vendas de produtos de `private label` no grés de forno face ao registado no ano anterior".

A gestão "eficiente das nossas operações e a evolução favorável no portefólio de vendas dos produtos de marca de porcelana e cristal da Vista Alegre e faiança artística da Bordallo Pinheiro permitiu melhorar os resultados face ao período homólogo", adianta o grupo.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 14,7 milhões de euros, o que representa um aumento de 31,3% face ao período homólogo.

Os mercados externos representaram mais de dois terços (73,6%) do volume de negócios.