Vistoria em Odemira identifica locais sobrelotados e necessidade de mudar pessoas

"Foi uma vistoria ampla e posso dizer que são mais de meia centena de lugares que foram visitados", indicou o autarca de Odemira, José Alberto Guerreiro, no final de uma reunião da `task force` do concelho, realizada nesta vila do distrito de Beja.

Segundo o autarca, estas vistorias servem para a "verificação das condições de alojamento" dos trabalhadores rurais, devido à evolução da situação da pandemia de covid-19 no concelho, para se determinar uma possível transferência de pessoas.

"Há já a identificação de situações, mas, obviamente, não estão todas, porque o problema não se limita a algumas", disse, referindo-se aos locais sobrelotados e à necessidade de transferir pessoas infetadas o coronavírus ou com necessidades isolamento profilático.

José Alberto Guerreiro adiantou que na segunda-feira de manhã será realizada uma reunião com a participação de várias entidade para determinar "alguns aspetos específicos" que estão relacionados com "a forma" como vai decorrer a operação, a qual pode começar nesse dia.

"Temos que atender também a aspetos relativos à opção de quem é que fica na habitação e quem que sai, há pertences e há formas humanas de tratar esta questão", destacou.

De acordo com o autarca alentejano, este processo é "liderado" pelas autoridades de saúde, porque têm "competência para limitar o número de pessoas que são autorizadas numa habitação".

Quanto ao empreendimento Zmar, que foi alvo de uma requisição temporária para a instalação de quem estiver em isolamento profilático ou sem condições de habitabilidade, o autarca indicou que o Governo está tratar a situação em "duas fases".

"Uma das fases é relativa aos alojamentos que pertencem à própria estrutura do Zmar" e a outra está relacionada com as habitações que são de particulares, frisou.

O Governo, realçou o presidente da Câmara de Odemira, mantém "um diálogo com os proprietários" das habitações particulares "para que tudo possa correr com naturalidade".

Já a Pousada da Juventude de Almograve, localizada neste concelho alentejano e que dispõe de 42 camas, onde vão ser colocadas as pessoas com covid-19 residentes nas duas freguesias de Odemira alvo da cerca sanitária, "já está operacional", disse.

O Governo decidiu decretar uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve, no concelho de Odemira, devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo entre trabalhadores do setor agrícola, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, na quinta-feira à noite.

O chefe do Governo sublinhou também que "alguma população vive em situações de insalubridade habitacional inadmissível, com hipersobrelotação das habitações", relatando situações de "risco enorme para a saúde pública, para além de uma violação gritante dos direitos humanos".

O representante da massa insolvente do empreendimento turístico Zmar Eco Experience, Pedro Pidwell, e o advogado de 114 dos 160 donos de casas no complexo, Nuno Silva Vieira, admitiram à Lusa que podem avançar para os tribunais para impedir essa utilização.

Pedro Pidwell, que representa os mais de 400 credores do empreendimento, que aprovaram na terça-feira um plano de reestruturação do Zmar, indicou ainda que, após reunião com a GNR, foi identificado "um núcleo de casas" no complexo, "separado das casas dos proprietários e mais ou menos isolado", que será usado para começar a receber quem aí tiver de ficar, caso seja necessário.