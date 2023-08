Vistos. China flexibiliza mobilidade para apoiar a economia

desde a pandemia da covid-19,Apesar da tão esperada recuperação, após o levantamento das restrições sanitárias no final de 2022,

O crescimento chinês foi de apenas 0,8 por cento entre o primeiro e o segundo semestres do ano e o desemprego juvenil atingiu níveis recorde, superior a 20 por cento.





Face ao atual cenário o Ministério anunciou, numa conferência de imprensa,Incluindo, que prevê uma maior flexibilidade para a entrada na China com a obtenção de vistos à chegada ao país.Na condição de apresentarem os documentos necessários, os estrangeiros que viajem para o país para participar em negociações comerciais, exposições ou conferências, ou ainda para efetuar investimentos, poderão obter vistos à chegada. E sem terem de solicitar um visto numa embaixada ou consulado chinês antes da sua partida, como acontecia até à data.

“Urbanos” ou “rurais”



Outro anúncio de destaque é a nova flexibilização do controverso sistema de residência permanente para os chineses, designado Hukuo, e que durante décadas classificou os habitantes do país como “urbanos” ou “rurais”.



Apesar de todas as pessoas serem livres na China de se estabelecerem, viverem e trabalharem noutros locais do país, só podem beneficiar de serviços públicos, como o seguro de saúde ou escolas, no local onde estão registadas, geralmente o seu local de nascimento.



O sistema de residência permanente que visava evitar uma urbanização descontrolada, através da imposição de dificuldades aos chineses que pretendiam deslocar-se para a cidade, estava a prejudicar a economia do país. Razão pela qual Pequim decidiu aliviar os entraves à circulação e “"flexibilizar ainda mais os requisitos de registo" e "encorajar as pessoas do campo que têm capacidade para trabalhar e viver nas cidades a mudarem-se para lá com as suas famílias", conta a agência France Presse.



Durante a conferência de imprensa, o Ministério convidou também as autoridades locais, nomeadamente na zona da baía da Grande Guangdong-Hong Kong-Macau – um dos principais centros de inovação e comércio do mundo - a prosseguirem com o reconhecimento mútuo de determinados serviços públicos e dados relativos ao estado civil entre jurisdições.