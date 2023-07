Vítor Constâncio considera que BCE já deveria ter travado taxas de juro

Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Depois de várias críticas à estratégia do BCE, por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa ou Fernando Medina, agora é a vez de Vítor Constâncio, antigo vice-governador do Banco Central Europeu, a considerar que a instituição financeira europeia já deveria ter travado a subida das taxas de juro.