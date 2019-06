Vítor Constâncio defende-se das "calúnias" de que diz ser vítima

RTP18 Jun, 2019, 10:36 / atualizado em 18 Jun, 2019, 11:18 | Economia

"Presumo que o meu regresso resulte dos textos e notícias publicadas", disse Vítor Constâncio na intervenção inicial na sua segunda audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Vítor Constâncio diz que as notícias "são calúnias" que dizem respeito ao seu papel no empréstimo da CGD à Fundação José Berardo, e contestou que estivesse relacionado com a "atenção mediática sobre a luta de poder no BCP".

Para o ex-governador do BdP, "não havia quaisquer razões legais para decidir" pela oposição à participação qualificada da Fundação Berardo no BCP, pelo que "as calúnias (...) só puderam ser credíveis com base num desconhecimento de como funciona" o BdP.

Constâncio realçou que o Banco de Portugal não pode anular operações de crédito já realizadas, nem cabe ao supervisor aprovar créditos bancários, apenas pode avaliar os riscos e a solidez financeira.

"A CGD não comunicou nem tinha de comunicar a operação de financiamento ao Banco de Portugal", referiu Constâncio.

O ex-governador refere também que de acordo com a lei, a decisão de não oposição à participação qualificada de Berardo no BCP esteve alicerçada na "idoneidade do requerente e na sua solidez financeira", que foi analisada "pelos serviços" do banco central.

"Não cometi qualquer irregularidade", reforçou. "Não sou eu nem a minha memória que está aqui em julgamento", disse Constâncio aos deputados. O antigo Governador revelou que se reuniu uma vez com Joe Berardo, não conseguindo precisar a data em que isso ocorreu.

Relativamente às palavras na sua anterior audição na comissão parlamentar de inquérito, Constâncio voltou a referir que a questão da reunião com José Berardo "nunca foi levantada e não havia razão para a mencionar".

"Os portugueses precisam de saber que (as instituições), podendo errar, porque errar é humano, cumprem a lei", afirmou Constâncio, acrescentando que não cometeu "qualquer ilegalidade" nem teve "falta de isenção".

O ex-Governador assinou um artigo de opinião, onde se insurgia contra as notícias publicadas sobre a sua ação enquanto supervisor no caso do crédito à Fundação Berardo, nomeadamente pelo Público, falando de calúnias e de um ataque ao seu bom nome.