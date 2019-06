Vítor Constâncio não se opôs a crédito de Berardo na CGD para comprar ações do BCP

RTP07 Jun, 2019, 11:09 / atualizado em 07 Jun, 2019, 11:32 | Economia

A documentação agora revelada, avançada esta manhã pelo jornal Público e a que a RTP também teve acesso, indica que o agora vice-presidente do Banco Central Europeu terá omitido dos deputados que sabia da operação, o que coloca em causa o depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da CGD.





A 28 de março deste ano, ao ser questionado sobre as grandes operações de crédito da CGD, Constâncio disse que o Banco de Portugal "só tem conhecimento delas (operações de crédito) depois. Como é óbvio. É natural. Essa ideia que pode (o BDP) conhecer antes é impossível".







"Não houve qualquer, digamos assim, comunicação ao Banco antes da concessão destes créditos", disse noutro momento em resposta a uma pergunta do deputado do PSD Duarte Neves sobre se tinha tido conhecimento de "casos como Vale do Lobo, Grupo Lena, Metalgest, Berardo, entre outros".





Os documentos agora revelados demonstram que a 7 de agosto de 2007 a Fundação Berardo comunicou ao Banco de Portugal, após um pedido de esclarecimento sobre as fontes e forma de financiamento da compra das ações do BCP, que a mesma seria feita com "recurso a fundos disponibilizados pela Caixa Geral de Depósitos, através do contrato de Abertura de Crédito em conta corrente, celebrado a 28 de maio de 2007, até ao montante de 350 milhões de euros". A cópia do contrato foi anexada nessa comunicação ao Banco de Portugal.





A 28 de agosto de 2007 o Banco de Portugal informa por carta a Fundação Berardo que o Conselho de Administração "em sessão realizada dia 21 deliberou não se opor à detenção pela Fundação José Berardo de uma participação qualificada superior a 5% e inferior a 10% do capital social do Banco Comercial Português e inerentes direitos de voto".





A comunicação da operação ao Banco de Portugal acontece porque o supervisor tem que autorizar participações superiores a cinco por cento em instituições de crédito, de forma a garantir que a posição é segura e não coloca em causa a estabilidade do sistema financeiro.