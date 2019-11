Vodafone. Tecnologia "é demasiado importante" para que fique "à roda livre" do regulador

"O 5G é demasiado importante para que possa ser deixado à roda livre apenas do regulador e apenas a ser associado à temática das frequências", defendeu Mário Vaz, que falava no painel "O Estado da Nação das Comunicações", durante o 29.º congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), que hoje terminou em Lisboa com o mote "O Futuro dos Negócios".

Para o responsável da empresa de telecomunicações, o atraso na implementação do 5G "é recuperável", no entanto não vê "a questão do timing" como o fator determinante.

"O 5G é o instrumental para o posicionamento competitivo do país no futuro", sublinhou.