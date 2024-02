Volkswagen e Xpeng desenvolvem dois carros elétricos para o mercado chinês

Numa declaração enviada à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotada, a Xpeng confirmou que o acordo inclui também um programa de aquisição conjunta de peças e plataformas utilizadas por ambas as empresas.

"Combinando as conceituadas capacidades de desenvolvimento e engenharia de veículos da Volkswagen com as tecnologias de veículos elétricos inteligentes da Xpeng, levaremos os melhores veículos elétricos inteligentes aos consumidores chineses", afirmou He Xiaopeng, fundador e diretor executivo da empresa chinesa.

O responsável da Volkswagen na China, Ralf Brandstätter, lembrou que "no maior mercado mundial de veículos elétricos e com as mais altas taxas de crescimento, a rapidez é crucial quando se trata de explorar segmentos de mercado promissores".

"A fim de aumentar de forma constante a nossa carteira local, estamos a expandir as nossas próprias capacidades de desenvolvimento" no país asiático, acrescentou.

O executivo alemão considerou que a parceria com a Xpeng "não só acelera os tempos de desenvolvimento, como também aumenta a eficiência e otimiza as estruturas de custos", o que significa um "aumento significativo da competitividade num ambiente de mercado altamente sensível aos preços".

De acordo com o jornal de Hong Kong South China Morning Post, os dois modelos vão ser lançados no mercado chinês em 2026 sob a marca Volkswagen e o desenvolvimento conjunto vai permitir reduzir em 30% os prazos de entrega.

O jornal salientou que a Volkswagen, tal como outras marcas ocidentais, está a tentar recuperar terreno na China face ao forte impulso das marcas locais. No ano passado, o grupo alemão vendeu 3,24 milhões de unidades na China, um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior, num mercado que cresceu 5,6%.

No setor elétrico, onde as empresas locais já levam um grande avanço, a Volkswagen vendeu mais 23,2% de veículos elétricos, em 2023, mas o seu total ascendeu apenas a 191.800 unidades, enquanto o mercado total - incluindo também os híbridos - atingiu 8,9 milhões de unidades na China.

A fabricante automóvel alemã Volkswagen pagou, no ano passado, 630 milhões de euros por uma participação de 4,99% da marca chinesa Xpeng, visando o desenvolvimento conjunto de veículos elétricos.