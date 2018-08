Partilhar o artigo Volume de depósitos sob reserva do banco central angolano há três meses em queda Imprimir o artigo Volume de depósitos sob reserva do banco central angolano há três meses em queda Enviar por email o artigo Volume de depósitos sob reserva do banco central angolano há três meses em queda Aumentar a fonte do artigo Volume de depósitos sob reserva do banco central angolano há três meses em queda Diminuir a fonte do artigo Volume de depósitos sob reserva do banco central angolano há três meses em queda Ouvir o artigo Volume de depósitos sob reserva do banco central angolano há três meses em queda